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Потребительские цены в январе этого года не изменились по сравнению с декабрем 2021 года, а за год выросли на 7,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Цены растут и в Латвии - за год подскочили на 7,4%
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При этом за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами средний уровень потребительских цен вырос на 3,9%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц повысились на 1,9%. Наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен оказало подорожание свежих фруктов (+9,9%) и свежих овощей (+4,5%). Стали дороже картофель (+11,9%), мука и крупы (+6,5%), а также свинина (+2,2%). Цены на кондитерские изделия (+2%), шоколад (+5,1%), сметану (+4%), сухие завтраки (+8,3%) выросли в основном в результате окончания скидочных акций. На подорожание безалкогольных напитков (+5,8%) тоже повлияло завершение акций, а также повышение акцизного налога с 1 января. Под влиянием акционных скидок снизился средний уровень цен на молоко (-2,8%), яйца (-3,3%) и творог (-3,3%).

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В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 3,4%. За счет скидок и распродаж средний уровень цен на одежду упал на 3,6%, на обувь - на 3,3%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц снизился на 4,3%.

В результате принятия закона о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы с 1 января были отменены компонент обязательной закупки (КОЗ) и плата за услуги системы распределения и обслуживания, в результате чего для населения электроэнергия стала дешевле. Для части населения было применено снижение тарифов на природный газ, но с учетом того, что поддержку получили только две группы потребителей, одной из которых максимальная компенсация предусмотрена в размере 75% от повышения, средний уровень цен увеличился на 31,9%. Подорожала и тепловая энергия (+2,9%).

Цены на услуги по вывозу мусора за месяц выросли в среднем на 17% в связи с повышением налога на природные ресурсы и тарифов. Дороже стоили твердое топливо, услуги канализации и материалы на содержание и ремонт жилья.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 0,5% в связи с увеличением на 1,5% цен на топливо. Цены на дизельное топливо выросли на 1,9%, на бензин - на 1,3%, а средний уровень цен на автомобильный газ остался неизменным. Также выросли цены на автомобили, а пассажирские авиаперевозки подешевели.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги, связанные с транспортом, обустройством жилья, на одежду и обувь, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой и др.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков за год цены выросли на 8,8%.

На что росли цены в течение года

Наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен в группе оказало подорожание свежих овощей (+20,1%). Выросли цены на сыр и творог (+13,6%), молочные продукты (+14,8%), молоко (+10,7%), йогурты (+15,3%). Подорожали мука и крупы (+32,3%), хлеб (+7,5%), кондитерские изделия (+5,7%), макаронные изделия (+13,4%), рис (+18,7%), сухие завтраки (+11,4%). Кроме того, стали дороже картофель (+60,1%), растительное масло (+27,3%), вяленое, соленое и копченое мясо (+3,5%), мясо птицы (+5,8%), мороженое (+11,7%), сливочное масло (+ 14,5%). Также подорожали джемы и мед (+11,2%), свежие фрукты (+2,3%), кофе (+2,4%), свежая и охлажденная рыба (+10,4%), консервированная или переработанная рыба и изделия из морепродуктов (+6,3), соусы и приправы (+11,3%), маргарин (+18,4%) и безалкогольные напитки (+6,9%), а свинина подешевела (-2,2%).

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 10,1%. Наиболее значительный рост цен в течение года был на тепловую энергию, а также на природный газ. Выросли цены на твердое топливо, вывоз мусора, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы на содержание и ремонт жилья, аренду жилья, услуги канализации, услуги по обслуживанию жилья, водоснабжение.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 13,7%, что обусловлено ростом цен на топливо на 26,3%: дизельное топливо стало дороже на 24,6%, бензин - на 25,7%, автомобильный газ - на 44,2%.

В группе прочих товаров и услуг цены выросли в среднем на 4,7%, что в основном связано с ростом цен на средства личной гигиены и косметику. Подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты, а также автострахование.

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