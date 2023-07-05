Цены на жилье в еврозоне выросли на 0,4 процента

В четвертом квартале 2022 г. цены на жилье в еврозоне и ЕС выросли на 3,0 и 3,6 проц. соответственно. По сравнению с четвертым кварталом 2022 г. цены на жилье снизились на 0,9 проц. в еврозоне и на 0,7 проц. в ЕС.
Цены на жилье в первом квартале 2023 г. снизились в шести государствах-членах.
Наибольший рост был зафиксирован в Хорватии (+14,0 проц.), Литве (+13,1 проц.) и Болгарии (+9,5 проц.), цены снизились в Швеции (-6,9 проц.), Германии (-6,8 проц.), Дании (-6,2 проц.), Финляндии (-5,1 проц.), Люксембурге (-1,5 проц.) и Нидерландах (-0,1 проц.).
По сравнению с прошлым кварталом, цены снизились в одиннадцати государствах-членах.
Наибольший рост был зафиксирован в Дании (+2,5 проц.), Венгрии (+2,2 проц.), а также в Хорватии и на Кипре (по +2,0 проц.). Наибольший спад зарегистрирован в Люксембурге (-4,1 проц.), Германии (-3,1 проц.) и Финляндии (-1,8 проц.).