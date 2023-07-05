Цены на жилье в еврозоне выросли на 0,4 процента

В четвертом квартале 2022 г. цены на жилье в еврозоне и ЕС выросли на 3,0 и 3,6 проц. соответственно. По сравнению с четвертым кварталом 2022 г. цены на жилье снизились на 0,9 проц. в еврозоне и на 0,7 проц. в ЕС.

Цены на жилье в первом квартале 2023 г. снизились в шести государствах-членах.