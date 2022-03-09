АЗС Circle K сообщает, что 8 марта, в 13 ч. бензин A95 марки на заправках этой сети самым дешевым ыл в Таураге – 1,849 евро за литр.

По данным портала kuro-kainos.lt, на Neste Lietuva 95 бензин в Клайпеде стоил 1,579 евро, а в Вильнюсе – 1,669-1,699 евро за литр.

На АЗС Viada LT уже в понедельник бензин 95 марки стоил 1,669 евро.

По данным портала degalukainos.lt, на АЗС Saurida в Вильнюсе и в Каунасе бензин A95 марки во вторник стоил 1,69 евро.

На АЗС Jozita этот бензин стоил 1,75 евро в трех крупнейших городах страны.

В социальных сетях водители делятся, кажется, ежечасно растущими ценами на горючее.

Водители сообщают, что на одной АЗС еще в понедельник бензин стоил 1,699 евро, а во вторник - 1,849 евро.

Были даже предложения бойкотировать некоторые АЗС, не покупать у них горючее.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что вполне возможно, что горючее в Литве будет стоит и больше 2 евро за литр. По его словам, наблюдается тенденция уравнивания цен на бензин и дизельное топливо.

"Надо обратить внимание не только на цену на нефть, но и на рост маржи на переработку дизельного топлива, это привело к сильному подорожанию дизельного топлива. На международном рынке дизельное топливо подорожало больше, чем нефть", – сказал экономист.

По его прогнозам, если баррель нефти будет стоить 150 долларов, то горючее будет стоить 2 евро.

"Это пока только спекуляция, но тенденция ясна, видимо, нефть еще какое-то время будет дорожать, если война будет продолжаться, если будут отказываться от покупки российской нефти, плюс санкции в отношении России", – сказал Повилаускас.

По его словам, все же цены на нефть должны стабилизироваться.

Повилаускас сказал, что пока сложно что-то говорить о привычках жителей, но если бензин и дизельное топливо долго будут дорогими, то, скорее всего, люди будут меньше ездить по Литве, на природу, если такие цены будут месяц-два – то поездок не первой необходимости будет меньше.

Министр энергетики Литвы 1 марта обратился к операторам АЗС и попросил объяснения в связи с подорожанием горючего, которое совпало с началом войны в Украине. По данным министерства, объективных причин для роста цен не было.

"По нашим данным, на АЗС все еще продают горючее, которое были куплено по более низким ценам, поэтому возникает вопрос обоснованности роста цен. Есть подозрения, что это может быть злоупотреблением сложившейся ситуацией", – сказал министр экономики Дайнюс Крейвис.