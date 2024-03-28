Центробанк Литвы упразднил лицензию Majestic Financial

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Центробанк Литвы установил, что Majestic Financial грубо и систематически нарушал требования закона о превенции отмывания денег и финансирования террористов.

Также были установлены другие нарушения и недочеты в деятельности компании. После учета всех обстоятельств Центробанк упразднил лицензию платежного ведомства Majestic Financial. Это значит, что компания больше не сможет предоставлять финансовые услуги и в течение двух месяцев должна вернуть деньги своим клиентам.

Компания не гарантировала внутренний контроль в сфере превенции отмывания денег и финансирования террористов – не было должного распределения функций между работниками и ответственными лицами, независимости, аудита в этой сфере, не должным образом хранилась информация.

Процедура проверки клиентов компанией Majestic Financial содержала серьезные недочеты, в силу которых компания не могла должным образом оценить и использовать полученную от клиентов информацию о целях и характере деловых отношений.

Учреждение не всегда должным образом устанавливало личность клиентов или их представителей, не применяло меры для ужесточения средств подтверждения личности клиента, несмотря на то, что в период проверки большую часть его клиентов составляли клиенты из группы риска.

У учреждения не было сценария для выявления случаев финансирования террористов, а средства наблюдения за клиентами в случаях отмывания денег не действовали, были неподходящими.

Компания не проводила внутренние расследования в связи с подозрительными денежными операциями и сделками.

Компания не осуществляла необходимое наблюдение, поэтому не отслеживала подозрительные операции, не останавливала их, не сообщала о них Службе расследования финансовых преступлений.

Кроме того, учреждение предоставляло неверную информацию о деньгах потребителей.

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