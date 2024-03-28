Центробанк Литвы упразднил лицензию Majestic Financial

Также были установлены другие нарушения и недочеты в деятельности компании. После учета всех обстоятельств Центробанк упразднил лицензию платежного ведомства Majestic Financial. Это значит, что компания больше не сможет предоставлять финансовые услуги и в течение двух месяцев должна вернуть деньги своим клиентам.

Компания не гарантировала внутренний контроль в сфере превенции отмывания денег и финансирования террористов – не было должного распределения функций между работниками и ответственными лицами, независимости, аудита в этой сфере, не должным образом хранилась информация.

Процедура проверки клиентов компанией Majestic Financial содержала серьезные недочеты, в силу которых компания не могла должным образом оценить и использовать полученную от клиентов информацию о целях и характере деловых отношений.