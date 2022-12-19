"Мы прогнозируем, что в этом году экономика страны вырастет на 2,5 проц., мы также в высшую сторону пересматриваем прогноз на следующий год – предвидим, что экономика вырастет на 1,3 проц.", - представляя в понедельник новейшие прогнозы экономического развития Литвы, сказал Г. Шимкус.

"По большей части это связано с решениями, предусмотренными в госбюджете на 2023 г., которые должны перевесить факторы, замедляющие рост экономики и, соответственно, привести к более положительному развитию как частного потребления, так и инвестиций", - сказал глава центробанка. Ранее банк прогнозировал 0,9-процентный рост.

Банк Литвы прогнозирует, что безработица немного увеличится, а заработная плата вырастет почти на 10 проц. По словам Г. Шимкуса, "достаточно уникально", что рынок труда в Литве и еврозоне остается активным, несмотря на прогнозируемое замедление экономического роста.

"С одной стороны, речь идет о замедлении роста экономики, с другой стороны, у нас крайне активный рынок труда, что благоприятно для работников", - сказал он.

Г. Шимкус также отметил, что инфляция ниже 10 проц. упадет в середине следующего года.

"Да, рост цен намного больше, чем мы все хотели бы видеть, но в конечном итоге он теряет обороты. Хотя нам придется подождать, пока рост цен вернется к обычным для нас уровням", - сказал он.

Инфляция в следующем году составит 9,5 проц., но она уже достигла пика и начинает замедляться

Председатель правления Банка Литвы утверждает, что ожидаемая инфляция в следующем году составит 9,5 проц., т.е. более чем на процент больше, чем предполагалось в предыдущих прогнозах Центробанка.

"Инфляция в следующем году ожидается на уровне 9,5 проц. Немного выше, чем мы прогнозировали ранее, когда мы объявляли, что она составит 8,4 проц. Однако разница с предыдущими периодами заключается в том, что хотя мы и пересматриваем прогноз инфляции в сторону повышения, все же уточнение уже гораздо меньшего объема, чем было ранее", - пояснил Г. Шимкус.

Он отметил, что в следующем году изменится структура инфляционных факторов и если в этом году наибольшее влияние на инфляцию оказывает рост цен на энергоносители, то в следующем году наибольшее влияние окажут инфляция цен на продукты питания и стремительная инфляция цен на услуги, обусловленная внутренними факторами. Однако Г. Шимкус утверждает, что инфляция достигла своего пика.

Заработная плата увеличится почти на 13 проц.

Банк прогнозирует, что рост заработной платы составит 12,8 проц. в этом году и 9,1 проц. в следующем году. В сентябре Банк Литвы рассчитывал 12,7-процентый рост заработной платы в этом году и 6,3-процентный – в 2023 году.

По мнению Банка Литвы, ситуация на рынке труда остается благоприятной для трудящихся, так как потребность в работниках по-прежнему крайне высока, число занятых продолжает расти, и в третьем квартале оно было на 5,5 проц. больше, чем в конце 2021 г.

Ожидания потребителей улучшаются, стабилизировались показатели экономической активности в различных отраслях

Г. Шимкус также сказал, что, хотя в этом году настроения жителей ухудшались, в последние два месяца Банк Литвы наблюдает рост индекса потребительского доверия. По словам главы банка, жители более оптимистично оценивают на свое финансовое положение и развитие литовской экономики.

Но, по его словам, настроения компаний страны несколько хуже.

"С точки зрения ожиданий бизнеса такой подъем может и не виден, но тенденция к снижению настроений стабилизировалась", - сказал Г. Шимкус.

Центробанк Литвы также отмечает, что в стране стабилизировались упавшие в этом году показатели экономической активности различных секторов. По словам Г. Шимкуса, продажи в таких секторах, как обрабатывающая промышленность и розничная торговля, больше не снижаются.

"Если раньше мы наблюдали спад продаж обрабатывающей промышленности, то сейчас он стабилизировался. Это связано с инженерной и пищевой промышленностью, которые демонстрируют высокие результаты", - сказал Г. Шимкус.

"Признаки стабилизации видны и в розничной торговле. Исключив влияние цен, (...) оборот розничной торговли не падает, он остается более-менее на том же уровне", - продолжил глава центробанка, отметив, что оборот торговцев в большей степени определялся не ростом доходов жителей, а за счет увеличения численности населения, в первую очередь за счет украинских военных беженцев.

Он утверждает, что сфере услуг сложнее, в результате санкций, примененных к России, ухудшились продажи Литовских железных дорог и Клайпедского порта, уменьшились объемы грузоперевозок.

Г. Шимкус также отметил увеличение в третьем квартале объемов экспорта литовских товаров и реэкспорта. По данным банка, росту экспорта товаров литовского происхождения больше всего способствовал экспорт нефтепродуктов, продукции инженерной промышленности и продуктов питания. Однако экспорт услуг сокращается третий квартал подряд.