Центробанк Литвы: процентные ставки по бизнес-кредитам – около 6%

"На данный момент ставка EURIBOR близка к 4 проц., а ожидания, глядя в будущее, составляют около 3-4 проц. Базовые процентные ставки трансформировались в рост процентных ставок и в Литве. В Литве процентные ставки для компаний (по кредитам) составляют примерно 6 проц., в еврозоне они немного ниже, но в принципе движение идет в том же направлении", – сказал Й. Маркявичюс в среду во время парламентского контроля, организованного Комитетом Сейма по бюджету и финансам.
"Разрыв между процентными ставками в Литве и еврозоне меньше, чем был в 2018-2021 годах. Здесь мы видим улучшение, но в принципе процентные ставки растут, и в странах Балтии они по-прежнему выше, чем в странах Западной Европы", – пояснил он.
Й. Маркявичюс заверил, что из-за повышения процентных ставок портфель бизнес-кредитов растет гораздо медленнее, но новое кредитование не сократилось – оно аналогично тому, что было раньше. По его словам, потребность в новом кредитовании также увеличивается из-за возросшего уровня затрат, поэтому необходимо оценивать не только номинальные, но и фактические суммы.
"Просрочек по кредитам пока нет, но с момента начала войны (вторжения России в Украину) мы видим, что банки более тщательно проверяют финансовое состояние компаний. В последние годы уровень задолженности компаний устойчивый, рентабельность сильная, что снижает их чувствительность к колебаниям процентных ставок", – заявил представитель Центробанка.
"Опрос компаний свидетельствует о стабильном, но достаточно высоком уровне отклоненных кредитных заявок. В основном они отклоняются по причине отсутствия залога или плохого финансового положения", – отметил он.