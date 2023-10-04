Центробанк Литвы: процентные ставки по бизнес-кредитам – около 6%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Как утверждает директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Литвы (Банка Литвы) Йокубас Маркявичюс, монетарная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) привела к повышению процентных ставок по бизнес-кредитам во всей еврозоне. По его словам, процентные ставки по бизнес-кредитам в Литве на данный момент составляют примерно 6 проц.

"На данный момент ставка EURIBOR близка к 4 проц., а ожидания, глядя в будущее, составляют около 3-4 проц. Базовые процентные ставки трансформировались в рост процентных ставок и в Литве. В Литве процентные ставки для компаний (по кредитам) составляют примерно 6 проц., в еврозоне они немного ниже, но в принципе движение идет в том же направлении", – сказал Й. Маркявичюс в среду во время парламентского контроля, организованного Комитетом Сейма по бюджету и финансам.

"Разрыв между процентными ставками в Литве и еврозоне меньше, чем был в 2018-2021 годах. Здесь мы видим улучшение, но в принципе процентные ставки растут, и в странах Балтии они по-прежнему выше, чем в странах Западной Европы", – пояснил он.

Й. Маркявичюс заверил, что из-за повышения процентных ставок портфель бизнес-кредитов растет гораздо медленнее, но новое кредитование не сократилось – оно аналогично тому, что было раньше. По его словам, потребность в новом кредитовании также увеличивается из-за возросшего уровня затрат, поэтому необходимо оценивать не только номинальные, но и фактические суммы.

"Просрочек по кредитам пока нет, но с момента начала войны (вторжения России в Украину) мы видим, что банки более тщательно проверяют финансовое состояние компаний. В последние годы уровень задолженности компаний устойчивый, рентабельность сильная, что снижает их чувствительность к колебаниям процентных ставок", – заявил представитель Центробанка.

"Опрос компаний свидетельствует о стабильном, но достаточно высоком уровне отклоненных кредитных заявок. В основном они отклоняются по причине отсутствия залога или плохого финансового положения", – отметил он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии