Центробанк Литвы: процентные ставки по бизнес-кредитам – около 6%

"На данный момент ставка EURIBOR близка к 4 проц., а ожидания, глядя в будущее, составляют около 3-4 проц. Базовые процентные ставки трансформировались в рост процентных ставок и в Литве. В Литве процентные ставки для компаний (по кредитам) составляют примерно 6 проц., в еврозоне они немного ниже, но в принципе движение идет в том же направлении", – сказал Й. Маркявичюс в среду во время парламентского контроля, организованного Комитетом Сейма по бюджету и финансам.

"Разрыв между процентными ставками в Литве и еврозоне меньше, чем был в 2018-2021 годах. Здесь мы видим улучшение, но в принципе процентные ставки растут, и в странах Балтии они по-прежнему выше, чем в странах Западной Европы", – пояснил он.