"Годовая инфляция стремительно снижается до однозначного числа. (...) Вот уже восьмой месяц подряд годовая инфляция снижается. А если говорить о месячной инфляции, то это первое месячное снижение уровня цен с конца 2020 года", – утверждает в комментарии Л. Моцюнайте.

Она отметила, что цены на продовольственные товары по-прежнему являются основным инфляционным фактором, однако ежегодный рост цен на различные продовольственные товары, такие как молоко, мясо и хлебобулочные изделия, продолжает замедляться.

"Если смотреть в будущее, то в отдельные месяцы текущего года вероятно и снижение общего уровня цен на продовольственные товары, т. е. месячное снижение цен. Существенное влияние на это окажет падение цен на продовольственное сырье и энергоресурсы. Например, апрельские закупочные цены на молоко натуральной жирности были на 26 проц., а на зерно – на 34 проц. ниже прошлогодних", — пояснила экономист.

"Правда, цены не на все продовольственное сырье снижаются. Например, закупочные цены на свинину в живом весе продолжают расти и в апреле они были на 29 проц. выше прошлогодних, поэтому потребительские цены на мясо, вероятно, продолжат расти. Что касается факторов, снижающих давление на стоимость продовольственных товаров, то следует отметить падение цен на семена и удобрения, что отразится на ценах на будущий урожай", – заявила она.

Л. Моцюнайте пояснила, что по предварительным данным уровень цен на энергоносители в этом месяце должен быть близок к прошлогоднему, а в июне стоимость энергоносителей для потребителей уже будет ниже, чем была год назад.

"В целом, ожидается, что годовой рост цен на все основные инфляционные составляющие продолжит замедляться. При оценке динамики цен на услуги следует отметить, что, несмотря на замедление их ежегодного роста, по мере ускорения темпов роста заработной платы цены на услуги по-прежнему будут расти и достаточно быстро", – заверила представитель Центробанка.

"Учитывая, что общий показатель инфляции снижается, а рынок труда сравнительно крепкий, уже к середине этого года мы должны достичь той точки, когда рост средней заработной платы опередит инфляцию. Это означает, что реальная зарплата и покупательная способность населения будут расти", – отметила она.

ELTA напоминает, что, по данным Государственного агентства данных, предварительная оценка годовой инфляции (май 2023 года по сравнению с маем 2022 года), рассчитанная по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP), составляет 10,7 проц.