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Сейчас на рынке недвижимости наблюдается неопределенность, темпы покупки жилья замедлились, кроме того, снизилось число предложений, заметил представитель Центробанка Литвы Йокубас Маркявичюс. Эксперт отметил замедление роста цен, однако он сказал, что видит повод для беспокойства - жилье в Литве переоценивают, на его покупку приходится экономить дольше.
Центробанк Литвы фиксирует необычную ситуацию на рынке недвижимости
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам Маркявичюса, по сравнению с "рекордным" прошлым годом, заключают меньше сделок как на рынке вторичного, так и первичного жилья, однако пока продаж еще больше, чем в марте 2020 г, перед началом пандемии.

Он заметил, что сейчас на рынке наблюдается неопределенность, связанная с войной в Украине. Говоря о рынке первичного жилья, Маркявичюс отметил, что тут сделок стало намного меньше.

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"Даже сейчас резерваций стало меньше, чем было до пандемии", – сказал Маркявичюс.

Он подчеркнул два аспекта, которые видны на рынке – во-первых, из-за войны в марте-апреле заключено меньше сделок продажи. Кроме того, отмечает он, в апреле люди купили меньше жилья. В Вильнюсе снизилось число предложений.

По словам представителя ЦБ, цены на жилье по-прежнему быстро растут, за год они увеличились на 20%. Это самый большой рост с 2007-2008 гг.

Однако Маркявичюс заметил, что ускорение роста цен несколько выдохлось.

"Сейчас цены не растут ежемесячно на 3%, что было в начале 2021 г. – они растут на 1%. Это еще немало, но гораздо меньше, чем прежде", – сказал он.

Эксперт банка сказал, что сейчас квартиры переоценены примерно на 9%.

"Это не слишком большой отрыв, но сигнал того, что на рынке недвижимости что-то не так", – заметил Маркявичюс.

Беспокоит тот факт, что жителям нужно дольше копить на жилье, сейчас этот срок составляет 8,2 лет.

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