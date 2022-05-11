Центробанк Литвы фиксирует необычную ситуацию на рынке недвижимости

По словам Маркявичюса, по сравнению с "рекордным" прошлым годом, заключают меньше сделок как на рынке вторичного, так и первичного жилья, однако пока продаж еще больше, чем в марте 2020 г, перед началом пандемии.

Он заметил, что сейчас на рынке наблюдается неопределенность, связанная с войной в Украине. Говоря о рынке первичного жилья, Маркявичюс отметил, что тут сделок стало намного меньше.

"Даже сейчас резерваций стало меньше, чем было до пандемии", – сказал Маркявичюс.

Он подчеркнул два аспекта, которые видны на рынке – во-первых, из-за войны в марте-апреле заключено меньше сделок продажи. Кроме того, отмечает он, в апреле люди купили меньше жилья. В Вильнюсе снизилось число предложений.

По словам представителя ЦБ, цены на жилье по-прежнему быстро растут, за год они увеличились на 20%. Это самый большой рост с 2007-2008 гг.

Однако Маркявичюс заметил, что ускорение роста цен несколько выдохлось.

"Сейчас цены не растут ежемесячно на 3%, что было в начале 2021 г. – они растут на 1%. Это еще немало, но гораздо меньше, чем прежде", – сказал он.

Эксперт банка сказал, что сейчас квартиры переоценены примерно на 9%.

"Это не слишком большой отрыв, но сигнал того, что на рынке недвижимости что-то не так", – заметил Маркявичюс.

Беспокоит тот факт, что жителям нужно дольше копить на жилье, сейчас этот срок составляет 8,2 лет.