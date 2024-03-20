Центробанк Литвы: экономика страны останется вялой до второй половины года

Председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус утверждает, что в настоящее время экономика Литвы не растет и уже второй год находится в стагнации. По прогнозам учреждения, такая вялость сохранится до второй половины текущего года.

"Текущая траектория развития литовской экономики отклонилась от долгосрочной тенденции. Она не падает, но и в принципе не растет, а просто топчется на одном и том же месте 2 года", - сказал во вторник Г. Шимкус.

По словам председателя правления Центрабанка Литвы, экономическую активность тормозит невосстанавливающийся спрос на экспортных рынках. По его словам, экспорт вырастет всего на 0,2 проц., хотя в 2023 году он упал на 4,8 проц.

"Экспорт, хотя и выбрался из прошлогодней ямы, внесет лишь скромный вклад в наш экономический рост", - сказал глава правления Центробанка.