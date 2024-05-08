Центр регистров сообщает о меньшем количестве сделок на рынке недвижимости

"Апрель по количеству зарегистрированных сделок с недвижимостью очень похож на март. Обычно с приближением лета рынок недвижимости немного оживляется, но в этом году мы видим, что догнать результаты предыдущих лет сложно. Более существенных позитивных изменений в продажах квартир, домов и земельных участков не наблюдается", - сказал аналитик Центра регистров Паулюс Рудзкис.

В первом квартале этого года в Литве зарегистрировано 30,9 тыс. сделок купли-продажи, что на 13,1 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года.

В этом году по стране зарегистрировано 8,7 тыс. продаж квартир – на 14,3 проц. меньше, чем в первом квартале 2023 года.