2024.05.08 13:14

Центр регистров сообщает о меньшем количестве сделок на рынке недвижимости

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В первом квартале этого года зафиксировано меньше сделок с недвижимостью, чем в прошлом году, сообщает Центр регистров.

"Апрель по количеству зарегистрированных сделок с недвижимостью очень похож на март. Обычно с приближением лета рынок недвижимости немного оживляется, но в этом году мы видим, что догнать результаты предыдущих лет сложно. Более существенных позитивных изменений в продажах квартир, домов и земельных участков не наблюдается", - сказал аналитик Центра регистров Паулюс Рудзкис.

В первом квартале этого года в Литве зарегистрировано 30,9 тыс. сделок купли-продажи, что на 13,1 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года.

В этом году по стране зарегистрировано 8,7 тыс. продаж квартир – на 14,3 проц. меньше, чем в первом квартале 2023 года.

В Вильнюсе в этом году зарегистрировано 2,8 тыс. продаж квартир, или на 20,1 проц. меньше, чем в январе-апреле 2023 года, в Каунасе – 1,3 тыс. (на 13,3 проц. меньше), в Клайпеде – около 740 (на 15,4 проц. меньше).

В первом квартале этого года в Литве также зарегистрировано 2,9 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 10 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года.

За первые четыре месяца текущего года по стране также зарегистрировано 14,2 тыс. смен собственников земельных участков – на 15,5 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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