Устойчивый рост нефтяных котировок продолжается с начала текущего года. В начале января нефть марки Brent стоила 54 доллара за баррель, в начале февраля — 57 долларов.
Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак предположил, что в 2021 году средняя цена нефти будет варьироваться в диапазоне от 45 до 60 долларов за баррель. Он также указал на низкую волатильность цен на нефтяном рынке, что, по мнению члена российского правительства, указывает на сбалансированность спроса и предложения.
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