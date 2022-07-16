Цена на горючее в странах Балтии немного снизилась: самые низкие цены в Литве

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За последнюю неделю цены на горючее во всех трех странах Балтии немного снизились.
Degalai
Degalai
© Reuters / Scanpix

Самый дешевый бензин и дизельное топливо – в Литве.

Бензин 95 марки на АЗС Circle K в Вильнюсе подешевел в среднем на 5 центов до 1,919 евро, в Риге – на 7 центов до 1,954 евро и в Таллине – почти на 6 центов до 1,991 евро.


Бензин 98 марки в среднем по данным на 15 июля стоил соответственно – 2,018, 2,054 и 2,041 евро.

Литр дизельного топлива подешевел в среднем на 5 центов до 1,909 евро в Вильнюсе, на 9 центов до 1,934 евро в Риге, на 0,5 цента до 1,944 евро в Таллине.

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