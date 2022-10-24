Цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе продолжала снижаться

По данным Litgrid, из работ на прошлой неделе была ограничена пропускная способность смычки со Швецией NordBalt, а обычно большие потоки электроэнергии из Скандинавии были заменены импортом из Польши и увеличением местного производства тепловых электростанций. Тем не менее, оптовые цены на электроэнергию снижаются третью неделю подряд.

Объемы потребления электроэнергии в Литве за неделю почти не изменились и остались на уровне 209 гигаватт-час. Местные электростанции обеспечивали 35% потребления страны. Всего за прошлую неделю в Литве было произведено 72 гигаватт-час электроэнергии - на 9% больше, чем на предыдущей неделе.

В Литве за неделю выработка энергии тепловыми электростанциями почти удвоилась и составила 27 гигаватт-час. Выработка ветряных электростанций сократилась на 11% - до 28 гигаватт-час, а солнечные электростанции произвели на треть меньше - 3 гигаватт-час. Тепловые электростанции произвели 37% выработанной в Литве электроэнергии, ветряные электростанции - 39%, гидроэлектростанции - 17 %, солнечные электростанции - 4 % и другие электростанции - 3 %.

67% от потребности страны в электроэнергии было импортировано. Общий объем импорта сократился на 19% - до 158 гигаватт-час. 43% электроэнергии поступало в страну из Скандинавии через смычку NordBalt, 38% было импортировано через границу с Латвией, а 19% - из Польши через LitPol Link.

Общий поток электроэнергии из Литвы уменьшился на 77% - до 9 гигаватт-час. Через LitPol Link в Польшу было направлено 99% экспортируемой Литвой электроэнергии, а оставшийся 1% был экспортирован в Латвию.