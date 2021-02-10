C началом работы БелАЭС торговля электроэнергией между Россией и странами Балтии выросла в 3,5 раза

"В 2020 году, когда БелАЭС не работала, среднее часовое количество импорта из континентальной России составляло около 180 мегаватт-час. После начала работы БелАЭС это количество увеличилось в 2 раза, экспорт из континентальной России увеличился практически вдвое", - заявил в среду на пресс-конференции глава Департамента системного управления Litgrid Гедрюс Радвила.
"Система стала избыточная, торговля с континентальной Россией выросла в 3,5 раза", - добавил он.
Гедрюс Радвила сообщил: в зависимости от пропускной мощности среза Россия-Латвия в 2021 году импорт из континентальной России - а в то же время и из Беларуси - может увеличиться до 7,1 тераватт-час, хотя в прошлом году он составил 1,3 тераватт-час.
Председатель Государственной службы регулирования в сфере энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс подчеркнул, что утвержденная Латвией и Эстонией методика торговли с третьими странами не обеспечивает того, чтобы произведенная в Беларуси энергия не попала в страны Балтии.
"Применяемая методика не эффективна с третьими странами. Произведенная в Беларуси электроэнергия попадает в страны Балтии - цель политического соглашения не достигнута", - говорил Ренатас Поцюс на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что у Беларуси с началом коммерческой деятельности БелАЭС образовался избыток производимой электроэнергии.
"Из-за этого увеличились физические потоки на белорусско-литовской перемычке, а это значит, что увеличились и пропускные мощности для торговли с третьими странами", - сказал председатель ГСРЭ.
Он подчеркнул, что с запуском БелАЭС у Беларуси имеется избыток производства электроэнергии.
"Это вызвало то, что выросли физические потоки на белорусско-литовской перемычке ЛЭП, что подразумевает и рост пропускной способности для торговли с третьими странами (через латвийско-российскую перемычку – BNS)", – пояснил глава ГСРЭ.
Г. Радвила обращает внимание на то, что с началом работы БелАЭС, значительно выросла пропускная способность латвийско-российской перемычки.
По данным Litgrid, среднее использование перемычки для коммерческой торговли до деятельности БелАЭС составляло около 20%, а в ноябре-декабре прошлого года, когда станция работала в пробном режиме, этот показатель вырос до 37,5%, когда первый блок БелАЭС начал работать на полную мощность – почти на 80%.
Представляя схему попадания электроэнергии с БелАЭС в Балтийские государства, Г. Радвила подчеркнул, что эта электроэнергия фактически закупается в Латвии, она попадает через латвийско-российскую перемычку.
По его словам, контракты на поставку заключаются с российскими продавцами, однако часть предусмотренного в них количества может быть с БелАЭС, когда российские электростанции не могут обеспечить достаточных потоков электроэнергии.
Таким образом российские продавцы электроэнергии фактически пользуются белорусской системой, которая с запуском БелАЭС стала избыточной.
"Зная о том, что у нас общая инфраструктура сетей с восточными соседями, мы видим ситуацию, когда избыточная российская энергосистема обеспечивает физический поток через российско-латвийскую перемычку, однако есть ситуации, которые случаются достаточно часто, когда работает БелАЭС, а этот генератор в России не обеспечивает коммерческих обязательств, и эта электроэнергия попадает в Литву с БелАЭС – пояснил Гедрюс Радвила.
Это, по его словам, означает, что БелАЭС производит электроэнергию, которая непосредственно попадает в литовскую систему, поскольку на белорусско-российской перемычке отмечаются очень небольшие ее потоки.
"То есть, с превращением белорусской системы в избыточную, экспортирующую, создаются возможности для России продавать электроэнергию (произведенную в Островце – BNS) Балтийским странам", – сказал он.
На минувшей неделе министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, представляя информацию Комитету сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО), заявил, что Литва за производимую Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергию уже заплатила 4 млн евро.
Г. Радвила подчеркнул, что предотвратить физическое попадание белорусской электроэнергии в Литву можно только, "отрезав" провода с соседней страной. Сделать это будет возможно только после синхронизации системы ЛЭП с континентальной Европой, что планируется к концу 2025 года.
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