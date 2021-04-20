Кинотеатры, спортклубы, бары и кафе – вскоре все они смогут открыться, но их ждут ограничения.

По этой причине часть бизнеса не намерена открываться, другие намерены поднять цены.

Председатель Вильнюсского ночного альянса Маркас-Адаман Харольдас боится, что в четверг люди могут выйти в город в надежде посидеть в уличном кафе, но заведения смогут принять не всех желающих, поскольку работают всего до 21 ч.

"Мы слышали, что многие хотят ввести систему билетов. Например, ввести плату за вход в бары. Все понимают, что барам нужна поддержка. Если это ваше любимое место, то почему бы не помочь ему встать на ноги", – сказал он в передаче "Тема на Delfi", заметив, что многие заведения сейчас находятся на грани банкротства.

Представители кинотеатра Multikino размышляют о том, стоит ли вообще работать, если в зале можно заполнить всего 30% мест. Представитель компании Раймундас Билинскас заверил, что цены повышать не планируют.

Спортклубы откроются в конце сезона, ведь в теплое время года клиентов там бывает меньше, рассказал президент Литовской ассоциации спортклубов Видмантас Шюгждинис.

"Все поправились, хронические заболевания и т.д. – людям надо двигаться, мы надеемся, что они придут в спортклубы и таким образом помогут себе и клубам", – сказал он.

Однако представители всех видов бизнеса выступили с вопросами об обоснованности введенных ограничений и требований.

Харольдаса удивляет установленное время работы заведений общепита - с 7 до 21 ч.

"Мы не видим никаких доказательств того, что вирус распространяется по часам. Его распространение зависит от отсутствия средств защиты", – заметил он.

"Надо прислушаться к другим, а не думать, что она (премьер Ингрида Шимоните - Delfi) знает лучше. ли Шимоните сказала, что ей ясно - все после пары бокалов перестают соблюдать требования безопасности, поэтому в 21 ч. все надо закрыть. Эта практика безосновательно, нигде в мире нет доказательств того, что это действует. Может, послушайте нас, а также экспертов из других стран?", – возмущался Харольдас, заметив, что не существует никаких программ контроля того, что ослаблено с четверга.

Он сказал, что боится, что в четверг вечером будет много желающих сходить в кафе или бар, но заведения не всех смогут принять. "Мы пытаемся говорить с муниципалитетом, чтобы организовали какую-то программу безопасности хотя бы в Вильнюсе. Ведь никто не хочет, чтобы многие люди группами искали где бы им присесть в городе. В эпидемиологическом плане это очень плохо", – сказал Харольдас.

На вопрос о возможном повышении цен из-за ограниченного предложения, он заверил, что это не было бы сюрпризом. "В нашем секторе клиенты очень ждут эту услугу. Они согласны заплатить дороже, готовы, возможно, за каждый напиток по евро больше платить. Посмотрим, какой будет реакция", – заметил Харольдас.

Шюгждинис заверил, что большая часть спортклубов откроется на следующей неделе, но некоторые подождут более благоприятных условий (сейчас на одного человека требуется предоставить 20 кв. м, а в группе не может быть больше 5 человек).

Он сказал, что в этом секторе цены вряд ли поднимут, поскольку на носу летний сезон, когда посетителей в спортклубах становится меньше.