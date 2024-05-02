2024.05.02 15:16

Билеты на поезд можно приобрести в 2000 терминалов Perlas

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

LTG Link, компания пассажирских перевозок государственной группы "Литовские железные дороги" (LTG), начала продажу билетов на поезда в более чем 2000 терминалах Perlas, предоставляющих финансовые и страховые услуги, об этом сообщает официальный сайт компании LTG.

В конце марта билеты на поезда начали продавать также в киосках Narvesen и Lietuvos spauda, сообщает LTG.

Помимо этого, сеть продажи билетов на поезда будет дополнена автоматами по продаже билетов, которые в настоящее время устанавливаются на станциях.

По словам представителей LTG Link, в новых киосках можно будет приобрести единые билеты как на внутренние, так и на международные маршруты, обслуживаемые LTG Link.

По данным компании, в настоящее время около трети всех продаваемых билетов приобретается в кассах на вокзалах.

В заявлении LTG говорится, что на первом этапе в терминалах Perlas будут доступны единые билеты на внутренние и международные направления, а также билеты со скидками, студенческие скидки и билеты для владельцев карт POLA.

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