Билеты на поезд можно купить в киосках

"Наша цель – побудить жителей чаще выбирать устойчивые поездки на поездах. Возможность купить билеты ближе к дому – еще один шаг для того, чтобы сделать услугу доступнее более широкому кругу людей. Мы рады, что партнер Perlas Finance может предложить пассажирам более удобную услугу", – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.
По ее словам, сеть по продаже билетов в скором времени дополнят и автоматы по продаже билетов, которые установят на вокзалах.
По данным LTG Link, примерно 1/3 билетов покупают в кассах на вокзалах, поэтому ищут возможность расширения мест, где физически можно купить билеты.