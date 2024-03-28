Билеты на поезд можно купить в киосках

 
ELTA
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Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

С 28 марта билеты на поезда жители смогут приобрести не только в кассах на вокзале или по интернету, но и в киосках Lietuvos spaudа и в Narvesen. С 16 апреля билеты на поезда будут продавать во всех терминалах Perlas.

"Наша цель – побудить жителей чаще выбирать устойчивые поездки на поездах. Возможность купить билеты ближе к дому – еще один шаг для того, чтобы сделать услугу доступнее более широкому кругу людей. Мы рады, что партнер Perlas Finance может предложить пассажирам более удобную услугу", – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

По ее словам, сеть по продаже билетов в скором времени дополнят и автоматы по продаже билетов, которые установят на вокзалах.

По данным LTG Link, примерно 1/3 билетов покупают в кассах на вокзалах, поэтому ищут возможность расширения мест, где физически можно купить билеты.

LTG traukinio bilietas
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