Белорусское пиво с литовскими этикетками: финансирование режима на литовские деньги

"Не поддерживай кровавый режим Лукашенко", – таким призывом делятся пользователи фейсбука, отмечая, что 1 из 10 продаваемый в Литве литр пива был произведен на белорусском госпредприятии Krinitsa.

На белорусской продукции - литовские этикетки, производитель указан мелким шрифтом.

"В литовских магазинах есть немало белорусского пива. Gaspadorių, Brolijos, Tradicinis и другие сорта с литовскими этикетками на самом деле произведены на белорусском госпредприятии Krinitsa, которое находится под руководством Лукашенко. По предварительным данным, ежегодно в Литве продают около 20 млн. литров белорусского пива, это почти 10% всего внутреннего рынка.

Режиму нужна валюта, поэтому пиво продают дешево, а значит, литовским пивоварам сложно конкурировать с такой дешевой продукцией", – сказано в группе Raudonojo meškiuko pėdsakais на фейсбуке.

Кроме того, Литва зависима от белорусских энергоресурсов и биотоплива, импорт пива составляет всего 1% от импорта из Беларуси.

Несмотря на санкции и сложное геополитическое положение, только за 8 месяцев этого года Литва импортировала из Беларуси товары на сумму 796,6 млн. евро, это на 50% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Департамент статистики.

Основной белорусский продукт, который широко используют в Литве – электроэнергия (за 8 месяцев за нее заплатили на 132,7 млн. евро больше, чем за весь 2020 и 2019 г. вместе взятые). Это не значит, что все это электричество используют в Литве, его могли передавать в другие страны.

На втором месте – белорусская древесина (107 млн. евро). Минеральные или химические удобрения - еще 56,9 млн. евро, дрова - 24,7 млн. евро.



Солодовое пиво занимает только 25-е место в списке белорусских товаров - 3,3 млн. евро. Больше чем пива из Беларуси везут орехи и фрукты (16,7 млн. евро), рапсовое и др. масло (12,2 млн. евро), льняные ткани (8,8 млн. евро), стройматериалы, овощи и резину для авто.

Уже после первого полугодия Департамент статистики отметил рекордный рост импорта из Беларуси на 58,3%. .



Обозреватель Марюс Лауринавичюс приветствовал общественную инициативу, однако сказал, что не видит соответствующей госполитики.

"Если бы общество было более сознательным, оно бы могло участвовать в этом. Это даже не вопрос демократии в Беларуси – такими действиями мы поддерживаем даже не власть, а войну против нас. Что такое эта война, наверное, понятно всем – и мигранты и дипломатическая война. Чего только у нас нет", – сказал обозреватель.

По его словам, любой белорусский товар, пополняет карманы режима. "А режим вооружает на эти деньги свои спецслужбы, платит им зарплаты, а те не только действуют внутри страны, но и организуют гибридные атаки, сопровождают до границы с Литвой мигрантов", – сказал обозреватель.

Он назвал покупки белорусских товаров "финансированием войны против нас нашими же деньгами". И тут ему не понятна позиция государства.

"Я одобряю действия граждан по бойкотированию белорусских товаров, но пример должно подавать государство – политики, власти: если против нас ведут войну – мы как минимум должны делать все, чтобы ее не поддерживать. Не платить за эту войну против нас, я со стороны властей Литвы ничего такого не вижу. Если власти этого не делают, сложно чего-то ждать от рядовых граждан", – обобщил Лауринавичюс.

Он напомнил – до сих пор через Клайпеду в Европу идут белорусские товары, несмотря на то, что санкции США уже действуют.

Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас считает, что Беларусь намеренно демпингует цены на пиво, поскольку белорусское пиво производят на государственном заводе Krinitsa.

Он подчеркнул, что речь одет о самом дешевом пиве, его покупают те, кто покупает самый дешевый алкоголь. "Это не пиво для любителей, это, скорее, алкогольный напиток. Но, к сожалению, в Литве немало людей употребляет пиво как замену алкоголя и считают, что дешевле - ягодное вино, водка или пиво. Я не думаю, что гурманы выберут белорусское пиво, его вряд ли найдете в ресторане или пивном баре", – считает Галадаускас. Беларусь покупает наполовину меньше литовского пива, чем вывозит в Литву своего.

Торговцы утверждают, что сами покупатели решают, что им брать. "Этого пива немного, предлагают его для расширения ассортимента. Покупатели его покупают. Если бы люди его не брали, его бы не было в продаже. Как я упоминал, продают его немного", – сказал пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис.