Белорусские компании обходят санкции ЕС, перевозя древесину: часть ее оказывается и в Литве

"Часть попадает в Литву. Сюда она попадает потому, что древесина импортируется в Польшу и далее развозится по странам ЕС. А Литва не проверяет границы, кроме тех, что с Беларусью. Контрабандисты ввозят через задний вход", - добавил он.

"Мы продолжаем наблюдать интенсивный рост импорта древесины из Казахстана в Евросоюз . По документам, которые нам удалось получить, можно сказать, что часть этой древесины – белорусская. Кроме того, все поставки подозрительны, поскольку лесистость Казахстана составляет всего 4 проц., а сама страна импортирует древесину. Половина существующих лесов состоит из степной древесины, которая малопригодна для промышленной переработки", - сказал в понедельник радио LRT С. Ивашкевич.

Руководитель Белорусского расследовательского центра Станислав Ивашкевич говорит, что официально Казахстан , страна с небольшим количеством лесов и импортером древесины, экспортирует древесину в Европейский союз ( ЕС ) на сумму около 120 млн. евро. По его словам, скорее всего, это белорусская древесина, часть которой через границу также попадает в Литву.

Однако он отмечает, что это не говорит о полной неэффективности санкций, поскольку до санкций Беларусь экспортировала древесины на 1 млрд евро.

По словам главы расследовательского центра, для обхода санкций больше не нужно создавать новые фиктивные компании, достаточно фальсифицировать документы с помощью украденных подписей и печатей, которые вставляются в документ с помощью разных программ.

"Мы видим, что появляются новые способы обхода санкций. Теперь достаточно "нарисовать" документы и на польской границе все работает. Древесина поступает в Казахстан уже по поддельным документам. Проанализировав полученные документы, мы увидели, что подписи и печати идентичны, вокруг графически вставленных объектов видны пиксели, показывающие изменение", - прокомментировал он.