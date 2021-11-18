Белорусская компания LeverX Group обоснуется в Литве

Созданная в Литве LeverX Lithuania готова трудоустроить специалистов информационных технологий и в ближайшее время намерена развивать свою деятельность в Латвии, Эстонии и в других странах Евросоюза, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.

"Старт деятельности в Литве – важный стратегический шаг, который расширяет возможность сотрудничества с SAP и укрепляет наши позиции на рынке", – отметил в пресс-релизе глава LeverX Lithuania Ауримас Лукошюнас.

У LeverX Group есть подразделения в США, России, Узбекистане, а в этом году свои офисы она также открыла в Киеве (Украина), Вроцлаве (Польша), и Гейдельберге (Германия). В данный момент в компании работает более 1,3 тыс. специалистов.

LeverX последние пять лет работает с компаниями в странах Балтии и реализовала с ними более 20 проектов в сферах розничной торговли, обработки древесины, инженерии и химпромышленности.

LeverX Group была создана в 2003 году, она состоит из двух подразделений: LeverX, которая специализируется на внедрении цифровых SAP-решений для бизнеса и Emerline, которая создает интернет и смарт-решения для крупных корпораций Западной Европы и США.