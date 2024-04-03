Банк SEB выделит молодым компаниям в странах Балтии 20 млн евро

Сообщается, что программа венчурных облигаций предназначена для компаний, ныне ведущих поиск финансирования, но ранее уже привлекавших средства инвесторов для своей деятельности.
Финансирование будет выделяться компаниям, имеющим разработанный продукт или услугу, клиентскую базу, предоставляющим услуги не только в Литве, с годовым оборотом не менее 500 тыс. евро, и 30-процентным темпом роста за последний год.
Банк готов, на приемлемых для сторон условиях, реинвестировать до 30 проц. капитала, ранее привлеченного компанией от инвесторов, с предоставлением венчурных облигаций не более чем на 2 млн евро на одну компанию.
По словам члена правления банка SEB и руководителя Службы розничного банкинга Эгле Довбишене, действующие в Литве стартапы обладают рядом возможностей для участия в программах бизнес-акселерации, когда на ранних стадиях создания стартапов участвуют венчурные инвесторы, а мы, предоставляя финансирование по программе венчурных облигаций, хотим способствовать последующему росту компаний и помочь им привлечь больше клиентов, выйти на зарубежные рынки и работать прибыльно.
Член правления банка SEB подчеркивает, что отныне банк SEB усилит помощь молодым предприятиям в укреплении экосистемы, а владельцы предприятий смогут сохранить имеющийся пакет акций.