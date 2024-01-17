Банк SEB меняет планы услуг и ценовую политику

По ее словам, остаются в силе обычные предложения, такие как неограниченный перевод средств в странах ЕС в евро без дополнительной платы, большинство планов предлагает и возможность бесплатного обналичивания средств в любом банкомате в Литве и в других странах, неограниченное число счетов, что позволяет дифференцировать свои финансы в зависимости от нужд, например, на расходы, на коммунальные отчисления, транспорт и т.д.

Кроме того, с учетом инфляции, роста расходов на проживание и пожеланий клиентов снимать больше наличных (...), мы повысили лимит средств, которые можно обналичить бесплатно", – сказала представитель банка Эгле Довбышене.

"Перед тем как обновить планы для частных клиентов, мы провели опросы в разных возрастных группах и учли потребности людей, пожелания, связанные с повседневными услугами, такими, как перевод денег, использование платежных карт, получение разнообразных услуг. Чтобы клиенты получили как можно больше пользы, мы предложили новую услугу – страховку на случай травм.

Обновленные планы для частных клиентов стоят от 0,69 до 7 евро в месяц. Самый дорогой план в этом году будет в два раза дешевле – 3,5 евро в месяц.

Молодые клиенты (дети и молодежь) будут пользоваться бесплатным планом. Пожилые люди смогут выбрать план с бесконечным числом счетов и переводов, с лимитом бесплатного обналичивания 600 евро в месяц и 50-евровой моментальной страховкой от травм. ПОВСЕДНЕВНЫЙ план для пожилых людей будет стоить 1 евро в месяц.

Моментальная страховка от травм охватывает все виды несчастных случаев, из-за которых приходится ехать в отделение скорой помощи. Например, падение во время гололеда с получением ушиба или перелома, ожог при приготовлении пищи, порез во время работ в быту, травмы во время занятий спортом и т.д. Необходимо получить свидетельство получения травмы в отделении скорой помощи, и в течение двух дней вам выплатят страховку.