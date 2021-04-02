Специалистов будут нанимать в Литве, Польше, Испании, Португалии, Франции, Великобритании и США.

"Мы хотим облегчить компаниям торговлю в международном масштабе и предложить им легкодоступные финансовые услуги, включая конвертацию валюты по приемлемой цене, управление расходами компании и оплату услуг", – сказал представитель Revolut Мэттью Актон Дэвис.



Revolut также расширяет команду в Вильнюсе и планирует трудоустроить 100 специалистов в сфере банковского дела, обслуживания клиентов, а также превенции финансового мошенничества и обслуживания клиентов.

В команде Revolut сейчас работают почти 2500 человек, 200 из них работают в Вильнюсе.