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27 января вечером появилась информация о том, что авиакомпания Ryanair упраздняет два маршрута из Вильнюса, еще на 11-ти самолеты будут курсировать реже. Так компания отреагировала на решение Вильнюсского аэропорта поднять цены на 28%. Литовские аэропорты отмечают, что сборы не менялись с 2018 года. По словам эксперта, это решение аэропортов скажется на ценах на авиабилеты.
Авиакомпания Ryanair упраздняет два маршрута из Вильнюса, это скажется на ценах
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Ryanair сообщила, что, поскольку с 1 января 2023 года Вильнюсский аэропорт повысил цены на 28%, она на 30% сокращает расписание полетов из Вильнюса на лето 2023 г. – упраздняет два рейса, а на 11 самолеты будут летать реже.

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Решение Литовского контролирующего ведомства разрешить повысить расценки в Вильнюсском аэропорту, несмотря на то, что против высказались все основные авиакомпании, не защитило пассажиров от монополии и раздутых цен. Это повышение платы уже сейчас наносит вред туризму, сообщению, созданию рабочих мест – это показывает сокращение полетов из Вильнюса и в Вильнюс летом 2023 года.

"Сожалеем в связи с таким решением, которое пришлось принять из-за нелогичного повышения налога в Вильнюсском аэропорту на целых 28%, из-за этого полеты в Вильнюс дорожают, становятся менее конкурентоспособными, по сравнению с другими европейскими аэропортами, которые стараются снижать цены, чтобы вернуть потоки, утраченные во время пандемии COVID-19 или замораживают налоги, чтобы побудить рост числа пассажиров.

Вильнюсский аэропорт решил поднять плату и нанести вред местному туризму, сообщению, движению и рабочим местам, об этом сообщают сокращения на лето 2023 года. Мы призываем контролирующее ведомство пересмотреть свое решение и отменить это нелогичное повышение цен, в противном случае есть риск, что сообщение с Литвой станет еще хуже", – сказал представитель Ryanair Дара Брэди.

С конца марта самолеты Ryanair не будут летать из Вильнюса в Бирмингем и Лидс-Брадфорд (Великобритания), реже самолеты будут летать в Афины, Берлин, Биллунн, на Корфу, в Дублин, Франкфурт, Гданьск, Londono Лондонский аэропорт Станстед, Милан, Венецию и Вену.

Литовские аэропорты отмечают, что сообщение Ryanair компанией получено в пятницу вечером, после окончания рабочего времени.

"По нашим данным, об отмене рейсов в Бирмингем и Лидс-Брадфорд официально сообщалось уже раньше. Другие авиакомпании такие сообщения нам не присылали", – сказал представитель ЛА Тадас Василяускас, заметив, что сборы в аэропортах не менялись с 2018 г., а большая часть аэропортов в нашем регионе или в Европе уже сообщили о планах на изменения в ценовой политике.

Васиялускас сказал, что установленные с 1 января 2023 года налоги обоснованы расходами - ростом цен на энергоресурсы, ростом зарплат, обновлением инфраструктуры и др. расходами.

Он также заметил, что структура налогообложения в аэропортах Евросоюза находится под контролем Еврокомиссии, разработана специальная формула подсчета налога.

Реагируя на сообщение Ryanair эксперт в сфере авиации Симонас Барткус в блоге "Авиационный рок-н-ролл" (Aviacinis rokenrolas) писал, что это плохая новость, которая скажется и на ценах на билеты.

По его словам, если сложить все три литовских аэропорта, то самолетов Ryanair в Литве этим летом станет на 5% меньше.

"В любом случае, мне кажется, что повышение налогов, которые не менялись с 2018 г. - это правильный шаг и с точки зрения долгосрочной перспективы, не надо реагировать на обычные и ожидаемые действия Ryanair. Эти усечения маршрутов - плохая новость для туризма – меньше полетов в Берлин, Милан, Биллун, Вену, ограничит возможности прилететь в Литву.

Будут кратковременные последствия такого решения: вероятно, из-за небольшого выбора в этом году ждут высокие цены на билеты. Я редко так говорю, но если вы хотите в середине лета куда-то полететь – стоит покупать билеты уже сейчас, за исключением Рима, там цены не будут высокими. Еще есть месяц для реакции других авиакомпаний на такие планы Ryanair, но вряд ли этим летом какая-то авиакомпания всерьез займется расширением", – считает Барткус.

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