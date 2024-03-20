Авиакомпания AirBaltic откроет новое направление из Вильнюса

"Мы рады сообщить о дальнейшем расширении в Вильнюсе, открываем новый маршрут в Осло. Кроме того, из Риги мы открываем рейс на Мадейру – совершенно новое для нашей компании направление", – сказал президент и гендиректор AirBaltic Мартин Гаусс.

"Чаще самолеты будут летать в Берлин, Таллин и еще в три важных аэропорта Европы - Мюнхен, Амстердам и Париж", – сказал гендиректор Литовских аэропортов Симонас Барткус.

Полет из Вильнюса в Осло будет длиться 1.55 ч.

AirBaltic сообщает, что ее самолеты будут чаще летать из Вильнюса в Амстердам, Париж, Мюнхен, Таллин и Берлин.

Кроме того, самолеты этой авиакомпании по-прежнему будут летать в Лиссабон и Гамбург.

В зимний сезон самолеты AirBaltic будут летать в трех новых направлениях: Рига-Мадейра (Португалия), Таллин-Киттиля (Финляндия) и Вильнюс-Осло Торп (Норвегия).