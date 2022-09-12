Ассоциация банков: в регионах оборудованы 100 новых банкоматов

"Мы надеемся, что сеть BANKOMATAS.LT поможет жителям регионов решать финансовые вопросы – не только потому что банкоматы стали ближе к людям, но и потому, что в этих банкоматах можно обналичить средства на тех же условиях, что и в банкоматах своего банка", – сказала президент ЛАБ Эйвиле Чипкуте.

Сейчас возможность обналичивания средств есть в 191 городе и небольшом населенном пункте Литвы.

После осуществления меморандума, 91% жителей может найти банкомат в 10 км от дома, а 99% - в 20 км.

До подписания меморандума этот показатель был соответственно 82% и 95%.

Доступность банкоматов улучшилась для жителей 39 муниципалитетов. Новые банкоматы удобны и для инвалидов - в них есть звуковые сигналы и удобно расположены клавиши. Кроме того, экран расположен на удобной высоте.

Согласно меморандуму, до 1 июля 2022 года в 50-ти населенных пунктах должны были появиться банкоматы, а в других местах установлены равноценные им альтернативы.

Однако для удобства жителей было принято решение везде установить банкоматы.

Список новых банкоматов с адресами можно найти на сайте BANKOMATAS.LT.

Банкоматы, находящиеся в помещениях, работают в то же время, когда работают находящиеся в них учреждения, оборудованные снаружи – круглосуточно.

Банкоматы BANKOMATAS.LT принимают карты банков Swedbank, SEB, Luminor Bank, Šiaulių bankаs, Citadele banka и карты группы кредитной унии LKU.

Банкоматы установлены в населенных пунктах, где проживает до 4000 жителей.

Всего в Литве действует 1000 банкоматов.

Наличные можно снять с карты в 2200 терминалах Perlаs, в магазинах Maxima, Iki, Rimi irи в киосках Narvesen, Lietuvos spaudа – всего около 4000 мест.

Напомним, что Центробанк Литвы летом прошлого года подписал с банками меморандум, цель которого - повышение доступа к услуге обналичивания средств. Участники финансового рынка договорились в течение года сделать так, чтобы не менее 90% жителей Литвы могли обналичить деньги на расстоянии не более 10 км от дома или 99% – на расстоянии не больше 20 км.