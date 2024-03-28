Артурас Зуокас продал магазины по продаже вина

Магазины Zenoteca работали на ул. Ужупё и А.Венуолё. В них продавали итальянское вино и закуски, оливковое масло.
Несколько дней назад в фейсбуке на странице Zenoteca появилась информация о том, что магазины под этим названием работают последнюю неделю.
"Мы продали наш бизнес и объединились с крупной компанией. Направление остается тем же, магазины останутся там же, только будут работать под брендом Vynotekа. Они пополнят свой портфель нашим вином", – сказал Delfi Зуокас.
Бывший мэр Вильнюса сказал, что он хочет концентрироваться на политической деятельности.
"Сейчас хочется больше концентрироваться на общественной деятельности, политике. Меня выбрали председателем партии "Свобода и справедливость". А бизнес требует много времени и внимания, поэтому было решено передать его тем, кто крупнее нас. У нас два магазина, у Vynoteka их 150", – сказал собеседник.
Он напомнил, что магазин в Ужуписе работал 10 лет, а на ул. А.Венуолё 2-3 года. Часть работников Zenotecа после объединения с Vynoteka останутся работать там же.
"Кто не хочет - у того есть право выбора", – прибавил он.
Зуокас не исключил, что когда-нибудь вернетдся к этому бизнесу.
"Когда-нибудь я к нему вернусь. Просто сейчас у меня нет таких возможностей и времени, чтобы уделять его этому интересному и приятному бизнесу", – сказал он.
Компания BNA Ergo, которая управляла магазинами Zenoteca, по словам Зуокаса, останется, только будет заниматься другим бизнесом.
Компания Gelsva, которой принадлежат магазины сети Vynoteką, в 2022 г., по данным Центра реестра, получила чистую прибыль в размере 765 000 евро, 28 марта 2024 г. в компании работали 609 человек.