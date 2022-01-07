31 декабря был получен последний акт о завершении строительства, сообщила компания Amber Grid.
Намечается, что газопровод начнет действовать в середине этого года. Конкретную дату планируется сообщить после согласования ее с оператором газопередающей системы Польши.
В предоставленной Государственному совету по регулированию энергетики компанией Klaipedos nafta информации о приобретении судна-хранилища сжиженного природного газа (СПГ) говорится, что после ввода в эксплуатацию электростанции в польской Остроленке, по всей вероятности, она будет обеспечиваться газом с терминала СПГ в Клайпеде.
Кроме того, ожидается, что в 2026-2028 годах мощности GIPL в Польшу будут увеличены, так как в подготовленном оператором передающей системы страны Gaz-System плане развития на 10 лет предусмотрен рост потребления газа.
GIPL соединит газовые рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Европейским союзом. Общая его протяженность составляет 508 километров, из которых на территории Литвы проложено 165 км, на территории Польши - 343 км.
Общая стоимость проекта GIPL составляет примерно 500 млн евро. Более 60% средств на реализацию проекта выделила Еврокомиссия. В финансировании проекта участвуют и операторы газопередающих систем Латвии и Эстонии.
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