Amber Grid: потребление газа в Литве в прошлом году сократилось более чем на треть

Потребление газа сократилось более чем на треть, когда из-за высоких цен на газ в стране значительно сократились объемы производства удобрений и производство электроэнергии на литовских электростанциях, а также из-за теплой зимы и решения использовать мазут для отопления Вильнюса, сообщается в пресс-релизе компании.

"Потребление газа в странах Евросоюза в прошлом году сократилось в среднем на пятую часть, а потребности стран Балтии и Финляндии сократились на 35-40 проц. Используя созданную инфраструктуру и отвечая на потребности региона, Литва стала важным партнером по транспортировке газа для соседних стран.

Обеспечение других стран газом выгодно и тем, что увеличивается использование газовой инфраструктуры, и это позволяет нам предлагать более выгодные цены на газ для пользователей газотранспортной системы", - сказал генеральный директор компании Нямунас Бикнюс.

В сообщении также указывают, что после начала войны в Украине значительно увеличился поток газа в направлении Латвии. В 2022 году на нужды стран Балтии и Финляндии было передано в десять раз больше, чем в 2021 году.