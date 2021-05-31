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Акционеры оператора польской электропередающей системы PSE на прошлой неделе одобрили инвестиции в строительство морского межсоединения с Литвой Harmony Link, сообщила литовская компания Litgrid, акционеры которого одобрили это немного раньше в мае.
„Harmony Link“ projekte pradėti jūros dugno tyrimo darbai
„Harmony Link“ projekte pradėti jūros dugno tyrimo darbai
© Įmonės nuotr.

Межсоединение Harmony Link - крупнейший и самый дорогостоящий проект синхронизации сетей Балтийских стран с материковой Европой.

Как утверждает Litgrid, после принятия решения о финансировании в обеих странах их операторы перейдут к этапу реализации проекта и начнутся работы, предусмотренные в графике осуществлений проекта.

Инвестиции для проекта Harmony Link достигают примерно 680 млн евро, из них 493 млн евро составит максимально возможная помощь.

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Уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский говорит, что инвестиция в Harmony Link имеет исключительное значение для всего процесса синхронизации, а одновременно является прекрасным примером сотрудничества соседних стран.

"PSE и Litgrid уже доказали, что могут вместе управлять проектами такого масштаба и сложности при строительстве межсоединения LitPol Link, так что переход к этапу реализации проекта Harmony Link свидетельствует об эффективном польско-литовском сотрудничестве", - сказал П. Наимский для пресс-релиза.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис отметил, что принятое инвестиционное решение сделает возможным проведение в жизнь подписанное в прошлом году соглашение о сотрудничестве.

Общая протяженность межсоединения постоянного тока высокого напряжения 700 мегаватт составит 330 км. В 2025 году перемычка соединит подстанцию в Жарновце (регион Померания) с подстанцией в Дарбенай в Кретингском районе Литвы.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью действуют в так называемом кольце БРЭЛЛ. Десинхронизацию с этой системой и синхронизацию с Европой намечается провести до конца 2025 года.

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