Межсоединение Harmony Link - крупнейший и самый дорогостоящий проект синхронизации сетей Балтийских стран с материковой Европой.

Как утверждает Litgrid, после принятия решения о финансировании в обеих странах их операторы перейдут к этапу реализации проекта и начнутся работы, предусмотренные в графике осуществлений проекта.

Инвестиции для проекта Harmony Link достигают примерно 680 млн евро, из них 493 млн евро составит максимально возможная помощь.

Уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский говорит, что инвестиция в Harmony Link имеет исключительное значение для всего процесса синхронизации, а одновременно является прекрасным примером сотрудничества соседних стран.

"PSE и Litgrid уже доказали, что могут вместе управлять проектами такого масштаба и сложности при строительстве межсоединения LitPol Link, так что переход к этапу реализации проекта Harmony Link свидетельствует об эффективном польско-литовском сотрудничестве", - сказал П. Наимский для пресс-релиза.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис отметил, что принятое инвестиционное решение сделает возможным проведение в жизнь подписанное в прошлом году соглашение о сотрудничестве.

Общая протяженность межсоединения постоянного тока высокого напряжения 700 мегаватт составит 330 км. В 2025 году перемычка соединит подстанцию в Жарновце (регион Померания) с подстанцией в Дарбенай в Кретингском районе Литвы.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью действуют в так называемом кольце БРЭЛЛ. Десинхронизацию с этой системой и синхронизацию с Европой намечается провести до конца 2025 года.