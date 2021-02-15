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Международное рейтинговое агентство Moody’s через шесть лет улучшило кредитный рейтинг долгосрочных заимствований Литвы, а агентство Standard & Poor’s подтвердило имевшийся рейтинг A+. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что это свидетельствует о доверии новому правительству.
Reitingų agentūra Moody‘s
Reitingų agentūra Moody‘s
© Reuters/Scanpix

Как сообщил Минфин в субботу, Moody’s Investment Service улучшило предоставленный Литве рейтинг долгосрочных заимствований с A3 до A2, перспектива рейтинга стабильная.

Еще одно агентство кредитных рейтингов S&P Global Ratings утвердило ранее предоставленный Литве рейтинг долгосрочных заимствований A+ и оставила его перспективу стабильной.

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Standard & Poor’s повысило рейтинг долгосрочных заимствований Литвы с A до A+ год назад.

С. Скайсте утверждает, что эти международные агентства оценили резистентность экономики Литвы к шоку и готовность преодолеть пандемию Covid-19.

"Это важная оценка, которая демонстрирует доверие к политике, проводимой литовским правительством. Конечно, это также и отвественность и за дальнейшее обеспечение стабильной финансовой политики", – отметила министр.

Рейтинговое агентство DBRS Morningstar в ноябре прошлого года оставило неизменным присуждённый Литве рейтинг долгосрочных заимствований A со стабильной перспективой.

Агентство Fitch Ratings предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A со стабильной перспективой.

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