Если вы завязали беседу, может быть поздно: ущерб иногда исчисляется десятками тысяч

Рамунас Матонис, заведующий отделом коммуникации Департамента полиции рассказал, что за 5 месяцев 2021 года уже начато 1188 расследований по факту мошенничества. В 2020 году было 2877 таких расследований.

"Расследования показывают, что человек, завязавший беседу с мошенниками, обычно верит тому, что ему говорят. Кроме того, его в короткий срок принуждают принять решение, результатом которого бывает потеря средств. Мошенники неплохо знают все психологические нюансы, используют фактор неожиданности, побуждают принять решение немедленно, в результате немало людей попадается на крючок", – рассказал представитель полиции.

Полиция призывает жителей даже не ввязываться в беседу с такими аферистами, поскольку чем дольше длится разговор, тем больше вероятность, что человек поддастся на обман. "Сумы очень разные: от несколько сотен евро до десятков тысяч. Обычно меньше теряют отдельные люди, а больше - компании", – сказал Матонис.

По его словам, мошенники затрагивают разные актуальные темы: заботу о близких или вопрос материального благополучия. Они манипулируют и заставляют находящегося в стрессовом состоянии человека быстро принять ответственное решение.

Вам позвонил знаток человеческой души? Этот будет тот, кого вы больше всего ждали: даже предъявит документы

Однажды вам позвонили и в ходе разговора предложили купить то, в чем вы больше всего нуждаетесь? Остановитесь, вероятно, это тоже мошенники – проверяют вашу бдительность. Обманщик, по словам Матониса, отлично разбирается в человеческой душе, понимает, чело человеку не хватает, чего он хочет. Нащупав тайное желание, он создает иллюзию, что он именно тот человек, которому можно доверять.

"Он может стать военным или героем, ученым или предпринимателем, деятелем культуры, адвокатом или полицейским. Все зависит от ситуации или обстоятельств. Обманщик даже позаботится о документе - обязательно со своей фотографией. Желание купить вещь, которую хочется получить - затмевает все сомнения и возможные протесты, которые диктует опыт или интуиция. Ну, а если сомнения все еще остаются, он назначит вам встречу в серьезном месте, обязательно заключит сделку или договор и даже предложит подтвердить его у нотариуса. Чаще всего обманщик не довольствуется одной жертвой. Их бывает несколько или даже десятки", – сказал представитель полиции.

Обещал свадьбу и хорошее будущее, но остались одни долги

Пострадавшие, среди которых, по словам Матониса, чаще встречаются женщины, в социальных сетях или на сайтах знакомств завязывают контакты с незнакомцами, чаще с иностранцами. Те выдают себя за вдовцов, которые работают врачами, инженерами на крупных объектах, военнослужащими и т.д.

"Мошенники говорят, что хотят инвестировать свои сбережения в Литве, присылают фотографии, понятное дело, не свои. Завязав контакт, пытаются сблизиться – пишут эл. письма, общаются через Viber, Messenger и т.д. Женщинам звонят, оказывают знаки внимания, хвалят, сочувствуют, делятся советами. Потом признаются в любви, обещают приехать в Литву, устроить свадьбу, обещают счастливую и богатую жизнь", – рассказал Матонис.

"Когда такой мошенник усыпит доверие своей жертвы, начинает просить о помощи в делах по переезду: указывает данные "дипломатов", ответственных за перевозку денег, оформление документов, присылает счета, на которые просит перевести крупные суммы денег, обещает с лихвой возместить ущерб.

Если женщина соглашается на это, появляются новые причины, по которым деньги не доходят до Литвы, просят сделать еще один, самый последний перевод. Говорят, что если этого не сделать, потеряешь все деньги: "Когда инвестированы крупные суммы, женщины еще надеются их вернуть, поэтому снова переводят деньги на указанные счета, несут большой ущерб, часто оказываются сами в долгах", – рассказал собеседник.

Предлагают инвестировать: в системе будете видеть полученную прибыль, но взять ее не сможете

Матонис рассказал и еще об одной схеме, которую используют: людям из-за границы звонят мошенники, которые представляются финансовыми брокерами/агентами и предлагают инвестировать деньги – торговать валютой, благородными металлами, сырьем и др. Тем, кто согласился, предлагают создать свой профиль на разных платформах и сделать первый, обычно небольшой, взнос.

Позже "брокеры" предоставляют консультации, рекомендуют во что выгоднее инвестировать. Человек следует указаниям мошенника и видит на своем профиле якобы полученную прибыль, а брокеры предлагают вложить больше средств. Когда человек сообщает, что хочет вернуть вложенный капитал и проценты, то узнает, что сначала надо заплатить налоги. Тогда деньги переведут на счет оффшорной компании за границей, а с него - на счет владельца. Так у человека понемногу выманивают крупные суммы.

Матонис рассказал, как действуют такие мошенники и на что надо обратить внимание, как выяснить, что тебе лгут?

По словам Матониса, важно помнить то, о чем постоянно говорят полицейские, банковские служащие и работники других учреждений - они никогда не просят ни у кого продиктовать коды, личные данные, данные подключения к э-банкингу и т.д. Они также никогда не выполняют роль посредника между пострадавшим и нарушителем при решении денежных вопросов.

Представитель полиции указал, на что еще важно обратить внимание:

Представители авторитетных организаций: мошенники часто представляются представителями авторитетных организаций или учреждений – банков, полиции, Службы расследования финансовых преступлений и т.д. Говорят, что расследуют преступление и просят у человека коды для подключения к его э-банкингу, чтобы якобы пресечь преступление.

Масса вопросов: мошенники задают много вопросов, вытягивают личную информацию и используют ее, например, просят уточнить имя близкого человека, указать, услугами какого банка вы пользуетесь, и тогда "соединяют" с представителем этого банка, повторяют имя и фамилию родственника которого вы назвали и просят возместить "нанесенный им ущерб".

Имитация несчастий: телефонные мошенники, которые связались с потенциальными жертвами, часто выдают себя за их родственников или друзей, якобы попавших в сложную ситуацию и просят о помощи. Также они пользуются моментом неожиданности и переживаниями собеседника, поэтому сообщают о мнимом ДТП или несчастье связанном с близкими собеседника, просят срочно перевести нужную сумму на указанный счет или отдать человеку, который придет за деньгами.