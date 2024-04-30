30 апреля - последний день уплаты взносов обязательного налога на здравоохранение

Во время пандемии COVID-19 самозанятые лица имели право не платить текущие взносы на ОНЗ, пока были объявлены чрезвычайная ситуация и карантин. Даже если они не платили эти взносы, они все равно могли получать медицинскую помощь. Неуплаченные взносы ОНЗ за период карантина должны быть уплачены в течение 2 лет после окончания чрезвычайной ситуации, то есть до 30 апреля этого года.

Самозанятые лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и не охваченные государственным медицинским страхованием, должны платить минимальный ежемесячный обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) в размере 6,98 % от минимальной месячной заработной платы (МЗП).

Оплата ОНЗ важна для того, чтобы обеспечить людям доступ к медицинскому обслуживанию, возмещаемым лекарствам и другим услугам в случае необходимости.

Если бы этой налоговой льготой пользовались на протяжении всего карантина, максимальная сумма неуплаченных взносов ОНЗ на одного человека могла бы составить 692,56 евро.

Все самозанятые резиденты, не уплатившие взносы PSD в период карантина, получили от Sodra уведомления с указанием точной суммы задолженности. Уведомления были отправлены на личные счета "Содры" по адресу sodra.lt/gyventojui или по электронной почте.

Если человек не может сразу выплатить всю сумму долга по взносам ОНЗ, он может подать заявление на отсрочку погашения задолженности с 1 мая 2024 года.

Отсрочка предоставляется, если сумма долга превышает 125 евро и если у заявителя нет действующего решения об отсрочке.