Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: легковой автомобиль врезался в мусоровоз, пострадали три человека

Полиция информировала, что в 8.16 ч, было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Баркишкес, около кладбища столкнулись мусоровоз и легковушка.

По предварительным данным, в ДТП серьезно пострадал ребенок, он потерял сознание.

Легковой автомобиль серьезно поврежден, а мусоровоз съехал с дороги.

На место происшествия выехала полиция и скорая.

ДТП произошло, когда ехавший в сторону Юодшиляй мусоровоз поворачивал налево, к кладбищу, а Škoda его обгоняла.

После столкновения машин мусоровоз врезался в сосну.

По данным полиции пострадали также водитель и пассажир мусоровоза (оба 1959 г.р.).

Тяжелые травмы получила 6-летняя пассажирка Škoda Octavia.