Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: легковой автомобиль врезался в мусоровоз, пострадали три человека

Полиция информировала, что в 8.16 ч, было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Баркишкес, около кладбища столкнулись мусоровоз и легковушка.
По предварительным данным, в ДТП серьезно пострадал ребенок, он потерял сознание.
Легковой автомобиль серьезно поврежден, а мусоровоз съехал с дороги.
На место происшествия выехала полиция и скорая.
ДТП произошло, когда ехавший в сторону Юодшиляй мусоровоз поворачивал налево, к кладбищу, а Škoda его обгоняла.
После столкновения машин мусоровоз врезался в сосну.
По данным полиции пострадали также водитель и пассажир мусоровоза (оба 1959 г.р.).
Тяжелые травмы получила 6-летняя пассажирка Škoda Octavia.
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