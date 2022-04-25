Жуткое ДТП в Вильнюсе: три человека скончались на месте, последняя пострадавшая умерла в больнице

Врачи в понедельник утром информировали полицию, что у девушки наступила смерть мозга. В 16 ч. 25 апреля поступило сообщение о смерти пострадавшей.
В автомобиле ехали двое молодых людей (2003 и 2002 г.р.) и две сестры (2003 и 2001 г.р.). Предполагается, что они праздновали день рождения одной из девушек.
Был ли водитель (2003 г.р.) трезвым, пока неясно. Эксперты исследуют анализы крови покойного.
BMW 320TD, ехавший по ул. О.Милашяус в сторону Жирмунай, перед Валакампяйским мостом резко пересек разделительную полосу, выломал забор, установленный для пешеходов, и выехал на встречную полосу (шел дождь, а по данным полиции, резина на BMW была изношенная). BMW несильно зацепил автомобиль Audi и столкнулся с Toyota Avensis (водителю этого авто назначено амбулаторное лечение).
Кстати, BMW недавно продавали – в интернете есть объявление, в котором сказано, что машину продают срочно. В объявлении указано, что техосмотр действует до 27 марта 2024 года.
Странно, что машина, которая меньше месяца назад прошла техосмотр, могла быть с указанными в объявлении дефектами (разве что они появились после того, как она прошла техосмотр): "сломана пружина подвески, надо менять передние колодки, нет стекол на обоих поворотных огнях".
В объявлении есть фотография машины и приписка - "на самом деле выглядит немного ужаснее (фотографии старые)". Цена 1150 евро.
Кстати, несколько лет назад на том же месте произошло другое жуткое ДТП: Peugeot, которым управляла 19-летняя водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW. Девушка погибла.
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