2 ноября., в 11.50 ч., в Паневежском районе, в деревне Путилишкяй, у леса, в автомобиле VW Polо был обнаружен мужчина без сознания (1986 г.р.), он был госпитализирован.

Начато расследование по 1 ч. 135 ст. УК ЛР (нанесение тяжких телесных повреждений).