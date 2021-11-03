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Департамент полиции Литвы информировал, что в Паневежском районе был обнаружен раненый мужчина.
2 ноября., в 11.50 ч., в Паневежском районе, в деревне Путилишкяй, у леса, в автомобиле VW Polо был обнаружен мужчина без сознания (1986 г.р.), он был госпитализирован.
Начато расследование по 1 ч. 135 ст. УК ЛР (нанесение тяжких телесных повреждений).
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