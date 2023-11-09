Житель Каунаса с целью получения страховых выплат совершил 12 ДТП

По версии суда, обвиняемый, с целью получения страховых выплат обманным путем, с января 2019 года по июль 2021 года совершил 12 дорожно-транспортных происшествий.
Подозревается, что, имея возможность избежать столкновения с другими автомобилями, житель Каунаса не делал этого, а умышленно поворачивал руль в сторону других автомобилей, участвующих в движении, тем самым создавая опасные ситуации.
Согласно обвинительному заключению, 4 дорожно-транспортных происшествия мужчина совершил на своем автомобиле Mercedes-Benz, еще 7 дорожно-транспортных происшествий – на автомобиле Mercedes-Benz другой модели и одно дорожно-транспортное происшествие – на автомобиле BMW.
Согласно материалам дела, обвиняемый получил от страховой компании 10 выплат, суммы которых варьировались от 488 евро до 1 тыс. евро, а общая сумма превысила 6,4 тыс. евро.
Обвиняемый также обратился и по остальным двум ДТП с целью получения 1,6 тыс. евро, но выплата не была произведена, поскольку страховая компания уже обратилась в полицию в связи с предыдущими дорожно-транспортными происшествиями.
Каунасец, допрошенный на первом судебном заседании, своей вины не признал, на проходящих в настоящее время заседаниях опрашиваются свидетели.
Уголовный кодекс предусматривает, что завладение чужим имуществом или приобретение имущественного права путем обмана в свою пользу или в пользу третьих лиц, уклонение от имущественного обязательства или отмена его наказывается общественными работами, штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до трех лет, сообщает Каунасский районный суд.