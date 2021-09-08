Женщина пришла в магазин IKI без маски и набросилась на охранника

По данным Каунасской полиции, в магазин пришла 45-летняя женщина, которая нецензурно бранилась и напала на охранника. Инцидент возник потому, что женщина не захотела надеть маску, как того требует действующий закон.

Охранник сделал женщине замечание, однако женщина отказалась надеть маску, поэтому ее попросили покинуть магазин. Это ей не понравилось, женщина напала на охранника. После стычки ему потребовалась помощь врачей. Полиция задержала подозреваемую, начато расследование.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала Delfi, что подобные инциденты ранее фиксировались около года назад, когда люди еще не привыкли к новому карантинному порядку. Однако, по ее словам, в их сети это был первый конфликт, завершившийся насилием.

"Около года все было в спокойно, люди привыкли к новому порядку, – сказала Будрене. – Но сейчас, когда начались дискуссии о "паспорте возможностей", вакцинации, некоторые клиенты стали агрессивнее, это наверное те, которые и прежде не хотели носит маски. Мы видим, что конфликты, связанные с масками, участились".

По ее словам, обычно, если человек не надевает маску, вызывают полицию. За неношение маски там, где они обязательны, грозит штраф в размере 500-1500 евро.

Будрене сказала, что с некоторым беспокойством ждут 13 сентября, когда в некоторые магазины можно будет попасть только с "паспортом возможностей".

"Большая часть клиентов адекватно относится к ограничениям, но, возможно, с 13 сентября будет больше случаев, когда будут демонстрировать свое недовольство персоналу", – заметила она

Delfi уже писал о подобных случаях, например, в Maximа в Траку Воке бывший кикбоксер Дмитрий ударил охранника по голове, за то, что тот попросил его надеть маску или покинуть магазин. Дмитрий возместил пострадавшему ущерб в размере 700 евро, дело было закрыто, поскольку пострадавший и Дмитрий заключили мировое соглашение.

В йонавской Maximа рецидивист Марюс Кочеровас не надел маску и ударил охранника в лицо. Подозреваемого задержала охрана и передала в руки полиции. Кочеров был приговорен к 7 месяцам лишения свободы.