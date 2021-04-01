Застрявшие ночью в лифте люди, не дождавшись помощи, выбрались сами

Скопировать ссылку Застрявшие ночью в лифте люди, не дождавшись помощи, выбрались сами

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31 марта ночью, в 1.30 ч. в Вильнюсе, на аллее Юргиса Матулайтиса пропало электричество. В лифте дома застряли люди. Они позвонили в аварийную службу, но не дождавшись помощи, сами выбрались из лифта и ушли.