Загадочная кража в Шяуляй: следов взлома нет, а деньги и вещи украдены

Полиция сообщает, что кража была совершена в период с 03.00 ч. 2 апреля до 23.00 ч. 9 апреля.

Жительница (1994 г.р.) Шяуляй указала, что из ее квартиры, возможно, подобрав ключ, кто-то украл, 1500 евро, ключи от квартиры, наручные часы.

Ущерб 1680 евро.