Загадочная кража в Шяуляй: следов взлома нет, а деньги и вещи украдены

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Женщина спустя несколько дней вернулась домой и обнаружила пропажу денег и нескольких вещей, однако замок в двери был цел.
Полиция сообщает, что кража была совершена в период с 03.00 ч. 2 апреля до 23.00 ч. 9 апреля.
Жительница (1994 г.р.) Шяуляй указала, что из ее квартиры, возможно, подобрав ключ, кто-то украл, 1500 евро, ключи от квартиры, наручные часы.
Ущерб 1680 евро.
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