18 мая сообщалось о том, что Буракас самовольно покинул Алитусскую колонию.

Буракаса искали с 17 мая. Департамент тюрем благодарит за помощь Литовское бюро криминальной полиции. Выяснилось, что Буракас самовольно покинул колонию во второй раз за этот год.