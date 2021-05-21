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Департамент полиции информирует, что 21 мая полиция задержала в Вильнюсе Артураса Буракаса, 1986 г.р.
18 мая сообщалось о том, что Буракас самовольно покинул Алитусскую колонию.
Буракаса искали с 17 мая. Департамент тюрем благодарит за помощь Литовское бюро криминальной полиции. Выяснилось, что Буракас самовольно покинул колонию во второй раз за этот год.
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