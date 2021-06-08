За сутки в Литве задержали 14 нелегальных мигрантов из Беларуси

Мачайтис подтвердил, что служба оценивает информацию об авиарейсах из Багдада и Стамбула в Минск, которые организуют по вторникам и четвергам, и не сомневается, что новый поток мигрантов возможен ближайшей ночью.

По его словам, за неделю могли прибыть около 300 нелегальных мигрантов, их в основном задерживают ночью, на тех участках, где не установлены системы слежения.

По данным СОГГ, всего за первые месяцы 2021 года задержано почти 300 мигрантов – это больше чем за три года до этого.

С 25 мая 2021 года СОГГ утроила свои силы, пограничникам помогают Сотрудники Службы общественной безопасности, стрелки, обсуждают возможность привлечения армии.

По словам Мачайтиса, пока удалось обойтись без помощи армии, но придется обращаться за помощью, чтобы военные разбили палаточный городок, поскольку в имеющихся помещениях для мигрантов уже практически не осталось свободных мест.

"В выходные мы заполнили все места, есть проблемы и с тем же коронавирусом (...), сегодня думаем о выделении одного общежития для пограничников, там есть 60 мест. Следующий шаг - обращение за помощью к армии", – сказал Мачайтис.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, а после международной реакции на принудительную посадку пассажирского лайнера и введения новых санкций, этого делать не будет.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на прошлой неделе сказала, что в переправлении нелегалов через границу могут участвовать белорусские пограничники, и это сознательная политика Минска в отношении нашей страны.