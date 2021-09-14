За подделку записей в системе e.sveikata медсестре грозит уголовная ответственность

Полиция сообщает, что медсестра (1994 г.р.) Пакруойской поликлиники в системе e.sveikata незаконно изменила записи в деле женщины 1993 г.р., мужчины 1990 г.р. и женщины 1989 г.р., так, чтобы они могли получить "паспорт возможностей".

Расследование было начато 13 сентября после уточнения всех обстоятельств происшествия.