За подделку записей в системе e.sveikata медсестре грозит уголовная ответственность

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Подделка документов на получение "паспорта возможностей" для бывшей медсестры Пакруойской поликлиники может завершиться судимостью.
Полиция сообщает, что медсестра (1994 г.р.) Пакруойской поликлиники в системе e.sveikata незаконно изменила записи в деле женщины 1993 г.р., мужчины 1990 г.р. и женщины 1989 г.р., так, чтобы они могли получить "паспорт возможностей".
Расследование было начато 13 сентября после уточнения всех обстоятельств происшествия.
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