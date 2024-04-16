Выясняются обстоятельства ДТП в Шальчининкском районе: сообщалось, что водитель потерял сознание

Полиция информировала, что о ДТП поступило несколько сообщений. Сначала информировали, что на 91-м км дороги Вильнюс-Швенченис-Зарасай с дороги съехал микроавтобус Iveco, водитель без сознания, неясно дышит ли он. Звонивший сказал, что пассажиры не были зажаты, но не могли выйти из автобуса.

Вскоре поступил еще один звонок, звонивший сказал, что автобус не только съехал с дороги, но и врезался в дерево.

Очевидец сказал полиции, что водитель скончался, а пассажиры сами покинули транспортное средство.

Приехавшие на место происшествия пожарные-спасатели нашли микроавтобус Iveco Daily в кювете. Пожарные-спасатели вытащили из кабины водителя, он был без признаков жизни. Врачи подтвердили, что мужчина мертв.

Пассажиры не пострадали. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор автобуса.