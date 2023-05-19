Департамент полиции сообщает, что 18 мая, в 18.50 ч., в Висагинасе, в зоне отдыха около ул. Космосо, нетрезвый (2,20 промилле) мужчина (1978 г.р.), стреляя по деревьям из духового ружья, нечаянно попал в нетрезвую (2,64 промилле) женщину (1978 г.р.).
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый закрыт в КПЗ. Оружие изъято. Начато расследование.
В 21.02 ч. того же дня было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Пикутишкес, во дворе своего дома, мужчина стрелял из оружия. Была вызвана полиция. Нетрезвного (0,94 промилле) подозреваемого (1970 г.р.) допросили. У него нашли легальный пистолет Glock 17. Во время происшествия люди не пострадали. Начато расследование.
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