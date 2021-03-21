Полиция и пожарные получили сообщение о том, что на улице Веркю, рядом с мельницей, нашли утонувшего человека. Около 9.56 пожарные получили сообщение от людей, которые целенаправленно искали В. Римкуса, исчезнувшего подо льдом реки Нерис.

Люди указали, что найденным утопающим, скорее всего, был В. Римкус. Полиция и пожарные заявляют, что такие утверждения обоснованы, но личность найденного человека еще не подтверждена.

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Delfi напоминает, что 27 февраля поступило сообщение о том, что в реке Нерис в Вильнюсе мужчина провалился под лед.

Пара гуляла с питомцем, который пропалился первым, поэтому мужчина бросился спасать четвероногого друга. Когда лед треснул, женщине удалось спастись. К сожалению, речное течение, поймавшее мужчину и собаку, погрузило их в воду и унесло под лед.

В. Римкус (1977 г.р.) до сих пор не был найден.