Виновник ДТП объяснил его причину: асфальт черный и машина черная - вот и не заметил

BMW ехал прямо по главной дороге, а водитель VW Passat с первой полосы ул. Лакуну поворачивал налево. Удар был очень сильным, у VW был полностью разбит перед, отвалилось колесо, а BMW снес заграждение и врезался в столб. Никто из людей чудом не пострадал.
Водитель BMW рассказал, что виновник ДТП сказал, что не заметил черный BMW на черном асфальте.
Оба водителя были трезвыми.
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