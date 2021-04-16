Виновник ДТП объяснил его причину: асфальт черный и машина черная - вот и не заметил

BMW ехал прямо по главной дороге, а водитель VW Passat с первой полосы ул. Лакуну поворачивал налево. Удар был очень сильным, у VW был полностью разбит перед, отвалилось колесо, а BMW снес заграждение и врезался в столб. Никто из людей чудом не пострадал.

Водитель BMW рассказал, что виновник ДТП сказал, что не заметил черный BMW на черном асфальте.

Оба водителя были трезвыми.