В зернохранилище Пакруойского района обнаружено засыпанное зерном тело женщины

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31 июля поздно вечером, в 22.50 ч., в Норкунишкисе (Пакруойский район) в зернохранилище обнаружено засыпанное зерном тело женщины (1960 г.р.) без внешних следов насилия.