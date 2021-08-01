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31 июля поздно вечером, в 22.50 ч., в Норкунишкисе (Пакруойский район) в зернохранилище обнаружено засыпанное зерном тело женщины (1960 г.р.) без внешних следов насилия.
Начато расследование. Выясняется вопрос соблюдения мер безопасности на производстве.
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