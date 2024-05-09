2024.05.09 09:37

В Вильнюсском районе звучали выстрелы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
В среду в Вильнюсском районе звучали выстрелы. Полиция изъяла пистолет и начала расследование.

Полиция информировала, что 8 мая, в 15.20 ч., в Вильнюсском районе, в Клейвине, на Старом Укмергском шоссе во время конфликта мужчина (1959 г.р.) угрожал мужчине 1974 г.р. легальным пистолетом PM и сделал шесть выстрелов в воздух. Пистолет изъяла полиция.

Выяснилось, что мужчины поругались за землю.

Сначала мужчина 1974 г.р. от помощи врачей отказался, но потом он поехал в больницу, где врачи диагностировали следы побоев на теле.

Начато расследование по 1 ч. 145 ст. УК ЛР (угроза убийством или нанесением тяжелых увечий).

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