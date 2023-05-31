В подвале дома было обнаружено оборудование для фильтрования, розлива, упаковки, стеклянная тара и этикетки для водки и бренди.

Было также обнаружено около 3000 л алкоголя и денатурированного антисептика, задержаны трое подозреваемых граждан Литвы и Латвии.

Таможенники получили информацию о нелегальном хранении акцизных товаров, поэтому 23 мая, в 10 ч., провели обыск в одном из частных домов в Буйвидишкес.

На территории находились трое мужчин. Они носили из автомобиля Mercedes Benz Sprinter в подвал ящики со спиртным.

В подвале таможенники обнаружили нелегальную "фабрику": оборудование для розлива алкоголя, его фильтрации, наклеивания этикеток, тары по 2000 л с прозрачной и темной жидкостью с запахом алкоголя. Были в подвале и пустые бутылки, этикетки и крышки от водки Smirnoff, Kutskova, Ogni Kremlya, бренди Nancy.

Подозревают, что здесь фальсифицировали алкоголь. Была обнаружена и готовая "продукция". 90 ящиков (1080 л) латвийского денатурированного антисептика XP–10.

Всего конфисковано 2800 л алкоголя стоимостью больше 33 000 евро.

Образцы напитков переданы в лабораторию.

Задержан гражданин Литвы, хозяин дома и двое граждан Латвии. Им назначена письменная подписка о невыезде.

Начато расследование.